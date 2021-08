Jan Rokita porównuje Donalda Tuska do rekina i mówi o jego autorytaryzmie

Rokita: Tusk nie znosi programów partyjnych

Dawny poseł mówił również o niechęci Donalda Tuska do programów partyjnych. Jak stwierdził, lider PO postrzega je jako zagrożenie dla popularności partii. - Program jest za czymś, a jeśli coś jest za czymś, to natychmiast znajdują się jacyś tego przeciwnicy, więc lepiej nie robić nic - stwierdził Rokita. W jego ocenie takie działania Tuska dały początek odejścia od publikowania programów we wszystkich partiach politycznych w Polsce.