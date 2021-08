Donald Tusk: Hołownia nie jest wrogiem, moim oponentem jest PiS

Cztery filary Tuska. "Odsunięcie PiS-u od władzy to program pozytywny"

Były premier zmierzył się z oskarżeniami, że "chce, aby było tak, jak było". - To, że PiS, najbardziej wsteczna ekipa od czasów targowicy, oskarża kogoś, że chce wracać do przeszłości, jest groteskowe. Czarnek jako herold przyszłości to dowcip sam w sobie. (...) Ja nie zmarnowałem tych pięciu lat w Europie i bez kompleksów mogę konfrontować swoje wyobrażenia o przyszłości z Kaczyńskim czy jakimkolwiek innym polskim politykiem - zapewniał.