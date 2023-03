"Jan Paweł II przewraca się w grobie". Mocne słowa na spotkaniu z Tuskiem

W czasie spotkania Tusk mówił o wielu sprawach, a wśród nich o ciemnych stronach bycia politykiem. - Plują na mnie w sposób bezprecedensowy. Pamiętacie, jak komuniści pluli na Lecha Wałęsę. Niedawno Wałęsa mówił mi, że to on mi współczuje, że to co z nim robili, to były "pieszczoty" - opowiadał Tusk. Podkreślił, że na spotkaniu w Częstochowie z nim pojawiło się tysiąc osób.