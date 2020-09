Jan Krzysztof Ardanowski o "piątce". "Jest pełna błędów i nielogiczności"

Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski udzielił wywiadu portalowi wpolityce.pl, w którym był pytany o to, dlaczego nie poprał pakietu ustaw "prozwierzęcych" nazywanych "piątką dla zwierząt". Minister zdawał się być rozgoryczony treścią ustawy. Dawał do zrozumienia, że nikt jej nie konsultował ze środowiskiem rolniczym oraz powątpiewał w to, że jej autorami naprawdę byli członkowie Forum Młodych PiS .

- W resorcie trwają bardzo intensywne prace nad zmianą ustawy o ochronie zwierząt, bo co do zasady to, że zwierzęta powinny żyć w dobrych warunkach, jest sprawą oczywistą i nawet nie ma, co nad tym specjalnie dyskutować. Powołałem pełnomocnika ds. ochrony zwierząt, który przygotował rozporządzenia dot. warunków w schroniskach. Są zaawansowane prace nad czipowaniem zwierząt domowych. Ustawa, która przeszła przez Sejm, nawet się nad tym nie zająknęła - wyliczał.