Jako ostatnia widziała królową. Wzruszająca relacja

Tysiące osób czekało w wielokilometrowej kolejce do trumny Elżbiety II. Nie wszystkim chętnym udało się jednak oddać ostatni hołd królowej. Chrissy Heerey to ostatnia osoba, której udało się pokłonić przed trumną królowej Elżbiety II. - To jeden z najważniejszych momentów mojego życia" - opowiada wzruszona dla BBC.