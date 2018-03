Jaki wysyła opozycję na kasy w sklepach. "Inaczej będą hipokrytami"

Piotr Duda zakpił z polityków opozycji i zaproponował, aby sami pracowali w sklepach jako wolontariusze. Patryk Jaki poszedł o krok dalej. I stwierdził, że powinni nie tylko iść pracować na kasach, ale też otworzyć swoje biura poselskie, bo inaczej będą hipokrytami.

Nic się nie stanie, jeżeli nie zostanie prezydentem Warszawy

Patryk Jaki odniósł się również do kwestii wyboru, którego PiS wciąż nie podjęło. Nadal nie wiadomo, kto z ramienia partii będzie ubiegał się o fotel prezydenta Warszawy. Sondaże dają Jakiemu największe szanse w walce z Rafałem Trzaskowskim. On sam podchodzi jednak do tego z dystansem. - Jeżeli zapadnie decyzja, że ktoś inny będzie kandydatem, nic się nie stanie. Dla mnie najważniejsze jest odebranie władzy PO w Warszawie - stwierdził.