Jaki scenariusz dla opozycji? Kto wygra wybory? Wyniki najnowszego sondażu

Jaki scenariusz dla opozycji? Wyniki najnowszego sondażu

Rządząca koalicja nie ma jednak powodów do zadowolenia, bo poparcie 30,2 proc. ankietowanych w badaniu IBRiS oznacza spadek o 4 punkty procentowe w porównaniu do ostatniego sondażu. W miejscu stoi poparcie dla Koalicji Obywatelskiej (21,8 proc.), poprawiły się za to notowania Ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni. Wskazało na niego 13 proc. respondentów, co stanowi wzrost o 2,5 punktu procentowego względem ubiegłego miesiąca.