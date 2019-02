Jaki o spotkaniach Kaczyński-Ziobro. "Było ich więcej"

Patryk Jaki zdradził, że spotkań Jarosław Kaczyński-Zbigniew Ziobro było więcej. Polityk przyznał, o czym rozmawiali liderzy PiS i Solidarnej Polski.

- Próbujecie stworzyć z czegoś, co jest absolutnie naturalne, w każdym miejscu na świecie, coś nadzwyczajnego. Liderzy partii spotykają się w różnych miejsach - zwrócił się do polityków opozycji w "Kawie na ławę" Patryk Jaki, odnosząc się do spotkania Kaczyński-Ziobro w Ministerstwie Sprawiedliwości kilka dni temu.

- Widziałem co najmniej jeszcze jedno takie spotkanie [w resorcie sprawiedliwości - przyp. red.]. A sądzę, że było ich więcej. I że jest to absolutnie naturalne - przyznał wiceminister sprawiedliwości.

Jak przekonywał, Ziobro rozmawiał z Kaczyńskim o "bardzo trudnym projekcie antylichwiarskim", który miał być "bardzo skomplikowany do wprowadzenia do procesu legislacyjnego".

„Wy [PiS] byście chcieli pokazać Srebrną jako fabrykę kapiszonów i kryształów, ale to jest, niestety, łeb ośmiornicy korupcyjnej, otaczającej państwo. Gdyby dzisiaj ktoś mówił, że w gabinecie polityka Platformy ktoś wręczał kopertę na 50 tysięcy złotych, to natychmiast, o 6 rano CBA by wjechało. A u was? CBA do prezesa Kaczyńskiego nie wjeżdża, tylko prezes wjeżdża do ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego” - mówił w "Kawie na ławę” Neumann.