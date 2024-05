Jaka temperatura w "zimną Zośkę"? Synoptycy jasno

W środę w rejonie południowego Śląska i Małopolski możliwe przelotne opady deszczu lub słabe burze, choć - jak zaznacza IMGW - prawdopodobieństwo ich wystąpienia jest niskie. Temperatura maksymalna wyniesie od 18 st. C. na wschodzie do 25 st. C. na zachodzie, a chłodniej będzie w rejonach podgórskich Karpat i nad morzem oraz miejscami na Roztoczu - od 16 st. C. do 18 st. C.