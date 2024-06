Jaka pogoda w weekend? "Możliwe kolejne podtopienia"

W piątek dalej szanse na zobaczenie słońca nie będą wielkie. Spodziewać się możemy przelotnych opadów deszczu, z kolei na wschodzie i południu kraju wystąpią burze, a w czasie burz porywy wiatru do 80 km/h. Temperatura maksymalna od 18 st. C na północy i wschodzie, około 21 st. C w centrum, do 24 st. C na południu. Nad samym morzem będzie chłodniej - od 14 do 16 st. C.