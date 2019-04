Jaka pogoda na Wielkanoc 2019. Są pierwsze prognozy

Jest szansa, że Święta Wielkanocne 2019 będą ciepłe, a temperatury mogą sięgnąć nawet 18 - 20 stopni C. Długoterminowa prognoza pogody zakłada, że od Wielkiej Soboty 20 kwietnia rozpocznie okres ciepłej pogody, bez opadów, za to z przewagą słońca.

Pogoda na Wielkanoc 2019. Wielka sobota słoneczna

Jednocześnie za dnia oraz nocą temperatury będą o kilka stopni wyższe od średniej wieloletniej. To efekt postępującego w Polsce ocieplenia klimatu. Przypomnijmy, że ubiegłoroczny kwiecień należał do rekordowo ciepłych w historii pomiarów meteorologicznych. Pod koniec miesiąca Polskę nawiedziła fala upałów właściwych dla lipca. Tym razem cieplej ma być tylko o 2 stopnie C, w porównaniu do średniej temperatur z wieloletnich obserwacji.