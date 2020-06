Jak znaleźć lokal wyborczy? Co warto wiedzieć, aby w dniu wyborów dotrzeć do właściwego lokalu wyborczego?

Każdy, kto posiada prawa wyborcze i najpóźniej w dniu wyborów ukończy 18 lat, może głosować w wyborach prezydenckich 2020. Głosujemy w gminie, w której jesteśmy w spisie wyborców. Może to być gmina, gdzie mieszkamy lub możemy głosować poza miejscem zamieszkania - pod warunkiem, że dopisaliśmy się do listy wyborców lub pobraliśmy zaświadczenie o prawie do głosowania.