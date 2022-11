Jak wywiesić flagę Polski? Nieuwaga może skutkować mandatem

Zwyczaj wieszania flagi narodowej podczas ważnych dla obywateli uroczystości i wydarzeń jest w Polsce coraz szerzej praktykowany. To jeden ze sposobów na wyrażenie swojego patriotyzmu oraz szacunku do barw narodowych. Okazją do wywieszenia flagi są zarówno uroczystości państwowe, takie Narodowe Święto Niepodległości, przypadające 11 listopada, jak i ważne dla narodu lub grupy społecznej wydarzenia. Decydując się na wywieszenie flagi Polski w oknie, na balkonie lub okolicach domu, należy pamiętać o zasadach jej poprawnej prezentacji.