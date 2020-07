Jak wyląda lista wyborcza w II turze wyborów prezydenckich 2020?

Jak głosować w wyborach prezydenckich 2020? Jak wygląda lista wyborcza?

Osoby, które głosują w lokalach wyborczych, muszą oddać głos w godzinach 7:00-21:00 w niedzielę 12 lipca. W lokalu wyborczym, po weryfikacji tożsamości, wyborca otrzymuje kartę do głosowania, na której znajduje się lista kandydatów, na których można głosować. W II turze wyborów są to tylko dwa nazwiska.

Lista kandydatów w II turze jest krótka

W przeciwieństwie do I tury wyborów prezydenckich 2020, gdy na liście wyborczej znajdowało się aż jedenastu kandydatów, w II turze jest ich tylko dwóch. Tylko Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski zakwalifikowali się do głosowania w II turze i to między nimi toczy się walka o to, który zostanie prezydentem na najbliższą kadencję.