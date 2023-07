Jak szkoła policealna pomaga osiągnąć sukces zawodowy?

Praktyki trwają z reguły krócej, bo od dwóch tygodni do trzech miesięcy. Firma, w której pracują uczniowie, powinna zapewnić im elastyczne godziny umożliwiające kontynuowanie nauki. Natomiast staż może trwać od sześciu do dwunastu miesięcy i obejmuje zwykle 8-godzinny dzień pracy. Warto tu dodać, że praktyki organizowane przez szkołę są obowiązkowe, a staż to kwestia dobrej woli ucznia.