WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Polska Świat

Świat Społeczeństwo

Społeczeństwo Polityka

Polityka Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Edukacja

Edukacja Tylko w WP

Tylko w WP Innowacje

Innowacje #DzieńdobryWP

#DzieńdobryWP Wideo

Wideo Najnowsze Polska Świat Społeczeństwo Polityka Bezpieczeństwo Edukacja Tylko w WP Innowacje #DzieńdobryWP Wideo Najnowsze Artykuł sponsorowany kariera + 1 praca 41 min. temu Jak skutecznie wyznaczać i osiągać cele zawodowe? Wyznaczanie celów w życiu zawodowym to klucz do osiągnięcia sukcesu. Bez niego zaczynają się twoje dylematy, które ciężko rozwiązać, a które przeszkadzają w efektywnym rozwijaniu się. Chodź czasem ciężko jest samemu zdefiniować te cele, to warto próbować to robić. Badania psychologiczne wskazują, że osoby, które spisują swoje cele, osiągają znacznie więcej. Zatem od czego zacząć? Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiał partnera) Określ konkretnie cel Koniecznie musisz doprecyzować swój cel. Nie może on być zbyt ogólny. Lepiej określić go w słowach „Będę bogatszy o 10 000 zł za rok” niż „będę bogaty”. Musisz sam odpowiedzieć na pytania: co konkretnie chcesz osiągnąć, jakiego rezultatu oczekujesz i jak będzie wyglądać twoja sytuacja, gdy ten cel już osiągniesz. Poznając swoje potrzeby, łatwiej ci będzie je zaspokoić. Zmierz swój cel Abyś wiedział, że twój cel jest realizowany, musisz wyznaczyć sobie kamienie milowe. Dzięki nim będziesz widział, czy to co robisz, przybliża cię do punktu docelowego. Dodatkowo będzie to dla ciebie motywacja do dalszego działania. Nadaj celowi realność

To znaczy, że powinien on mieścić się w zakresie twoich możliwości i w dużym stopniu zależeć od ciebie. Nie może łamać praw logiki czy fizyki, ale być realny do zrealizowania. W końcu trudno będzie ci zostać olimpijczykiem, jeśli nie uprawiasz żadnego sportu. Osadź cel w ramach czasowych Wyznaczanie tzw. „deadline’ów” na drodze do osiągniecia celu jest bardzo motywujące i pozwala uporządkować działania. Dlatego na wstępie musisz odpowiedzieć sobie na dwa pytania: kiedy zaczynasz i kiedy osiągniesz swój cel. Dążenie do niego nie może trwać przecież w nieskończoność. Znajdź w celu atrakcyjność To nie może być przymuszenie do działania. Poczucie, że cel, do którego zmierzasz jest atrakcyjny dla ciebie, pozwala wytrwać w realizacji. Musi on być zbieżny z twoimi wartościami i zainteresowaniami. Określ, co pomoże ci osiągnąć cel Być może będziesz musiał zdobyć nowe umiejętności i kwalifikacje. Pomyśl jakie i stwórz listę. Wiedza to ważny składnik sukcesu. Dlatego sprawdź, czy nie powinieneś pójść na dodatkowy kurs, przeczytać książki, czy wziąć udziału w konferencji. Każdy cel jest ściśle powiązany z rozwojem. Zidentyfikuj przeszkody na drodze do celu Nikt nie powiedział, że będzie łatwo. Przygotuj się na różne trudności. Pomyśl, co może być dla ciebie barierą. Mając kontrolę nad sobą, jesteś w stanie zapobiec wielu przeszkodom z zewnątrz. Obserwuj postępy Udało ci się osiągnąć jeden z pośrednich celów – brawo. Należy ci się nagroda. Ale nie spoczywaj na laurach – aktualizuj listę umiejętności i doświadczeń. Następnie wciąż rozwijaj swój potencjał. Inspiruj się innymi Warto czerpać z doświadczeń innych. Cenne porady na pewno pomogą zweryfikować twój plan działań. Oferuj ludziom swoją pomoc i czerp z ich mądrości. Dobre relacje z innymi na pewno przybliżą cię do twojego celu. Nigdy się nie poddawaj Bądź cierpliwy i wytrwały w tym co zaplanowałeś i co robisz. Konsekwentnie przyj na przód. Nie pozwól, by jakiekolwiek niepowodzenia cię demotywowały i zniechęcały. Określając wcześniej możliwe przeszkody, jesteś na nie przygotowany i potrafisz z nimi walczyć. Korzystaj z możliwości, jakie dają Fundusze Europejskie Chcesz się rozwijać zawodowo lub szukasz pracy? Skorzystaj z projektów aktywizacji zawodowej dla osób powyżej 30. roku życia na terenie województwa śląskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego. Weź udział w bezpłatnych szkoleniach zawodowych, skorzystaj z profesjonalnego doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy. Wejdź na stronę https://rpo.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_dla_osob_nieaktywnych_zawodowo i wybierz projekt dla siebie! Polub WP Wiadomości 0 komentarze Głosuj Głosuj 0 Ważne 0 Smutne 0 Ciekawe 0 Irytujące