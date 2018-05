Jak prawidłowo dbać o różne typy skóry?

Rozmowa z kosmetolog Zuzanną Karwas, właścicielką kliniki MezoSkin

Zuzanna Karwas, MezoSkin: Najwięcej wątpliwości zwykle nastręcza klientkom pielęgnacja skóry tłustej, skłonnej do wyprysków i zaskórników oraz skóry wrażliwej, suchej, z tendencją do podrażnień i pękających naczynek.

Najważniejsze są 4 podstawowe kroki. Dotyczą one każdego rodzaju cery: oczyszczanie, tonizacja, nawilżanie / odżywanie oraz złuszczanie.

Krok 1. to oczyszczanie. Warto ograniczyć używanie produktów z zawartością SLS czy SLES, czyli substancjami powierzchniowo-czynnymi, które sprawiają, że produkt się pieni. Zamiast tego polecam żele micelarne, które nie naruszają bariery ochronnej skóry i doskonale zmywają zanieczyszczenia.

Co jest drugim krokiem?

Krokiem 2. jest tonizacja. Pamiętajmy, że tonik nie służy do domywania resztek makijażu, a do tonizacji skóry, czyli do jej zakwaszania. Dzięki temu ograniczamy rozwój bakterii. Tonik należy aplikować delikatnie, za pomocą wacika. Dobrze, gdyby zawierał kwasy (laktobionowy, migdałowy, mlekowy) i hydrolaty oraz substancje przeciwzapalne, jak np. niacynamid.