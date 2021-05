Gdzie Polacy zamierzają spędzić wakacje? Najnowszy sondaż WP

"Jak spędzi Pan/Pani wakacje w tym roku" - to główne pytanie, przed jakim stanęli ankietowani w sondażu United Survey dla redakcji Wirtualnej Polski. Wynika z niego, że najczęściej wybieraną odpowiedzią było stwierdzenie "nie będę podróżować" - 38,2 proc. badanych wybrało taką możliwość.

Taki wariant jest zdecydowanie częściej wybierany wśród mężczyzn (45 proc.). Urlopu poza domem nie spędzą także osoby w starszych grupach wiekowych - od 50 do 70 lat i więcej (od 42 proc. do 64 proc.). Ta odpowiedź wygrywa także wśród mieszkańców wsi (47 proc.) oraz średnich miast do 250 tys. (44 proc.) oraz z wykształceniem podstawowym lub niepełnym podstawowym (64 proc.).