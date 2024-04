Jak oddać ważny głos w II turze wyborów samorządowych?

Druga tura wyborów samorządowych. Jak przebiega głosowanie?

Podobnie, jak w przypadku pierwszej tury, ponowne głosownie, które odbędzie się w niedzielę 21 kwietnia, potrwa od 7:00 do 21:00. Uprawnieni wyborcy, którzy tego dnia udadzą się do lokali wyborczych i potwierdzą swoją tożsamość oraz prawo do wzięcia udziału w głosowaniu, otrzymają jednak wyłącznie jedną kartę wyborczą.