Jak nie mogą zająć osady, to równają ją z ziemią. SBU publikuje relacje Rosjanina o zbrodniczym rozkazie

Zbrodnicze oświadczenia

We wtorek SBU opublikowała na swoich profilach społecznościowych nagranie wideo, ukazujące fragment przesłuchania jednego z rosyjskich jeńców. Mówił on, że dowódcy zmuszali żołnierzy do podpisywania oświadczeń, że podczas wojny na Ukrainie będą zabijać cywilów.