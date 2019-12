WP Wiadomości Poczta WP Pilot Program TV Menu Polska

Artykuł sponsorowany cv + 2 doświadczeniepierwsza praca 41 min. temu Jak napisać dobre CV bez doświadczenia? Pierwszym krokiem do poszukiwań wymarzonej pracy jest przygotowanie swojego CV, które stanie się przepustką do rozpoczęcia kariery zawodowej. No, ale jak je napisać, skoro dopiero co opuściłeś uczelniane mury i nie masz doświadczenia, którym mógłbyś się pochwalić. Jest na to sposób. Wybierz odpowiednie stanowisko Na początek dokładnie zastanów się, na jakie stanowisko chcesz aplikować. Następnie dopasuj do niego swoje umiejętności, kwalifikacje i kompetencje miękkie. Może to być kwestia dyspozycyjności, kreatywności czy umiejętności pracy w zespole. Ważne byś te cechy uwzględnił w swoim CV – czy to w podsumowaniu, czy też w sekcji "umiejętności". Zaakcentuj swoje wykształcenie Ponieważ brak ci doświadczenia, zaakcentuj swoje wykształcenie. Jeśli jesteś po studiach wyższych, doprecyzuj informację o ukończonym kierunku. Natomiast, gdy uczyłeś się w technikum lub szkole zawodowej/branżowej i poszukujesz pracy w swoim zawodzie, koniecznie napisz to w CV. Pochwal się stażami, praktykami, wolontariatem Być może podczas nauki brałeś udział w stażach, praktykach, wolontariatach – te wszystkie działania pracodawca może potraktować właśnie jako pierwsze zawodowe doświadczenia. Pamiętaj więc, by o nich napisać w taki sposób, jakbyś mówił o płatnej pracy (podaj nazwę firmy czy organizacji, podaj ramy czasowe, uwzględnij zakres swoich obowiązków i ról, jakie pełniłeś). Mogą one stać się atutem w twoich rękach. Dodatkowo przekazujesz rekrutrowi informację o swojej osobowości – udzielanie się w wolontariacie świadczy np. o bezinteresowności, uczynności, ale i umiejętności pracy w zespole. Zapisując w CV te informacje, zwróć uwagę na ich chronologiczne uporządkowanie. Nie bój się dołączyć także otrzymanych dyplomów, certyfikatów, ukończonych kursów, szkoleń i warsztatów. Zrób nawet krok dalej i poproś o referencje tych, z którymi pracowałeś. To wszystko może zagrać na twoją korzyść w momencie podejmowania decyzji przez pracodawcę. W jego oczach stajesz się osobą godną zaufania. Wypunktuj mocne strony i zdobyte kompetencje

Następnie opisz swoje umiejętności pod kątem stanowiska, na które aplikujesz. Wypunktuj mocne strony i kompetencje zdobyte podczas praktyk czy wolontariatu. Skup się na kompetencjach twardych, które można zmierzyć, a które są niezbędne na stanowisku, o które się starasz (np. znajomość j. obcego, umiejętność obsługi komputera, programów graficznych itp.). Wspomnij też o uniwersalnych umiejętnościach, takich jak chociażby: komunikatywność, umiejętność zarządzania czasem, umiejętność pracy w zespole, samodzielność czy odporność na stres. Podziel się swoimi pasjami Na końcu podziel się swoimi zainteresowaniami – to także element wyróżniający na tle dziesiątek innych aplikacji. Dodatkowo pokaże cię z innej strony – jako człowieka z krwi i kości, który ma swoje zainteresowania i rozwija je. Dla rekrutera to istotna informacja, gdyż pokazuje, jaka osobowość trafia do istniejącego już w firmie zespołu.

Sięgnij po więcej Zastanawiasz się, co jeszcze można zrobić, by zwiększyć szanse na zainteresowanie pracodawcy swoją osobą? Dowiesz się tego, biorąc udział w projektach Programu Wiedza Edukacja Rozwój. Skorzystaj z profesjonalnego poradnictwa zawodowego, atrakcyjnych ofert pracy, bezpłatnych szkoleń, staży i subsydiowanego zatrudnienia. Wejdź na stronę https://power.wup-katowice.pl/czytaj/wsparcie_osob_mlodych_na_rynku_pracy i wybierz projekt dla siebie!