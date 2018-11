Jak kształtuje się rynek wypożyczalni samochodów. Opinie ekspertów z Carfree

Wypożyczenie samochodu to dla wielu z nas optymalne wyjście z trudnych, kryzysowych sytuacji. Nic więc dziwnego, że w naszym kraju powstaje coraz więcej wypożyczalni samochodów, co więcej, coraz bardziej rozwijają one swoją ofertę.

Sprawdźmy jak kształtuje się rynek wypożyczalni samochodów i co sądzą o nim zarówno eksperci, jak i klienci tego rodzaju firm.

Rynek wypożyczalni rośnie

Wypożyczalnie samochodów cieszą się w naszym kraju coraz większym zainteresowaniem. Tylko w 2016 i 2017 roku zanotowały wzrost zysków o 8%. Co więcej, tendencja wzrostowa nadal się utrzymuje. Polacy coraz częściej dostrzegają, że wypożyczenie samochodu w obcym mieście jest bardzo wygodne. Szczególnie jeśli decydujemy się na lot samolotem. Bardzo często lokalizacje wypożyczalni to tereny blisko lotnisk. Dzięki temu podróżujący (zarówno w celach zawodowych, jak i prywatnych mają możliwość wyboru pomiędzy taxówką a “własnym” autem. Jeśli zamierzamy jeździć dużo i potrzebujemy być mobilni wybór wypożyczonego samochodu okazuje się być oczywistą decyzją. Jak mówią eksperci Carfree, jednej z firm prowadzącej sieć wypożyczalni samochodów na takie rozwiązanie szczególnie chętnie decydują się osoby podróżujące w celach zawodowych.

Dominacja sieci wypożyczalni

Rynek wypożyczalni samochodów radzi sobie świetnie i odnotowuje wzrosty. Nie oznacza to jednak, że każda z firm z tej branży odnosi sukces. Wprost przeciwnie. Polscy klienci upodobali sobie bowiem korzystanie z dużych, znanych sieci wypożyczalni, które mogą poszczycić się swoimi siedzibami w wielu dużych, polskich miastach. Nie do końca ufamy małym, prywatnym wypożyczalniom. Dlaczego tak się dzieje? Jak mówi nam ekspert Carfree: “Wynika to przede wszystkim z wypracowanych przez sieci standardów obsługi. Znaczenie ma również renoma firmy - znana nazwa marki, która pozytywnie oceniają np. nasi znajomi przyciąga. Poza tym sieci wypożyczalni samochodów zwyczajnie są w stanie zaoferować nie tylko szerszy wybór różnego rodzaju modeli aut, ale również niższe ceny”.

W jakich sytuacjach klienci wypożyczają samochody

Rozmawiając z ekspertami carfree.pl zapytaliśmy o to, kto korzysta z usług wypożyczalni samochodów. Okazuje się, że nie są to tylko osoby prywatne znajdujące się w podróży, ci których auto uległo uszkodzeniu lub awarii, ale również firmy. Wynajem średnio i długoterminowy dla wielu firm (zwłaszcza tych niewielkich lub rozpoczynających działalność) stał się doskonałą alternatywą dla kredytów czy leasingu. Nie dziwi więc fakt, że wypożyczalnie wyposażają się w samochody, które sprawdzą się w biznesie.

Prognozy na przyszłość - według ekspertów

Nic nie wskazuje na to aby wypożyczalnie w ciągu najbliższych kilku lat miały stracić na popularności. Komunikacja miejska wciąż nie pozwala dojeżdżać nam komfortowo i o czasie do miejsc, których powinniśmy być. Co więcej, jest stosunkowo droga. Sporą rolę w sukcesie wypożyczalni samochodów odgrywa również sektor biznesowy. Przepisy prawa dotyczące leasingu czy odliczania kosztów od podatku stają się coraz mniej korzystne, dlatego też dla wielu firm wypożyczenie auta na średni lub długi termin jest zwyczajnie bardziej opłacalne i bezpieczniejsze. Tym bardziej, że wybór modeli samochodów rośnie, dzięki czemu znalezienie auta dopasowanego do profilu działalności danej firmy jest znacznie prostsze niż jeszcze kilka lat temu.

Warto jednak wspomnieć także o tym, że przed wypożyczalniami samochodów stoją także liczne wyzwania. Wśród nich wymienić należy jeszcze większe zmniejszenie niezbędnych formalności i restrykcji. Poza tym, w czasach, w których praktycznie wszystko załatwiamy za pomocą swojego telefonu niezbędne będą aplikacje umożliwiające szybką i łatwą rezerwację auta. Wypożyczalnie, które nie dostosują się do potrzeb klientów mogą mieć poważne trudności.