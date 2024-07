Jak Kreml rozlicza przeciwników wojny. "Bez dowodu i paszportu"

Krywcowa powiedziała DW, że dowiedziała się o unieważnieniu jej dowodu osobistego przez przypadek. Chciała sprawdzić status dokumentu po tym, jak przeczytała o problemie swoich kolegów z Omska. - Cztery miesiące temu wszystko było w porządku. Wtedy poszłam do rosyjskiego konsulatu i pracownik zeskanował mój dowód osobisty - mówi w rozmowie z DW. Aktywistka podejrzewa, że anulowanie może być spowodowane jej nietypowym podpisem na dokumencie. - Kiedy go otrzymałam, nie podpisałam go, ale umieściłam pod dokumentem słowo wolność i symbol pacyfizmu -mówi. Jednak jej prawnicy twierdzą, że nie może to być powodem unieważnienia. Aby poznać przyczynę, należałoby złożyć w Rosji pozew przeciwko unieważnieniu dowodu osobistego.