Jak głosować? Wybory 2020. Przypominamy zasady

Głosowanie w wyborach na prezydenta Polski trwa całą niedzielę 12 lipca 2020. Dziś ostatecznie rozstrzygnie się, kto będzie głową państwa przez najbliższą kadencję. Kto jeszcze nie był w lokalu wyborczym, ma czas do godziny 21:00, by oddać głos. Przypominamy zasady.

Kwestię, jak głosować w wyborach 2020, reguluje Ustawa z 2 czerwca 2020 o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r. z możliwością głosowania korespondencyjnego. Ustawa określa zasady i tryb organizacji wyborów prezydenckich.

Jak powinna wyglądać karta do głosowania?

Oprócz listy kandydatów, karta do głosowania powinna mieć dwie pieczęci. Pierwsza z nich to pieczęć Państwowej Komisji Wyborczej (nadrukowana na karcie, ma kolor czarny). Druga – pieczęć obwodowej komisji wyborczej (dowolny kolor). Warto wiedzieć, że karta do głosowania, na której znajduje się lista wyborcza, ma ścięty prawy górny róg, co jest niezbędne dla umożliwienia oddania głosu osobom niewidomym.

Jak głosować, by nasz głos był ważny?

Aby oddać ważny głos, należy na karcie do głosowania zaznaczyć "X” (muszą to być dwie przecinające się linie) przy nazwisku tylko jednego kandydata na Prezydenta RP – tego, którego kandydaturę chcemy poprzeć. "X” umieszczamy w białym polu przy nazwisku kandydata.

Zaznaczenie obu kandydatów jest równoznaczne z oddaniem nieważnego głosu. Głos jest nieważny też wtedy, gdy "X” wpiszemy w innym miejscu niż na to przeznaczone pole, albo dopiszemy cokolwiek innego na karcie do głosowania.

Jak głosować korespondencyjnie?

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w wyborach 2020 głos można oddać w sposób tradycyjny, czyli w lokalu wyborczym, albo korespondencyjnie. Osoby, które przed wyborami odpowiednio wcześniej zgłosiły zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymały pakiet wyborczy. Wypełnioną kartę wyborczą i oświadczenie o samodzielnym i tajnym głosowaniu powinny wrzucić do skrzynki pocztowej do piątku 10 lipca. Jeśli ktoś jednak z różnych względów nie mógł tego zrobić, dzisiaj jest ostatni dzień, by oddać głos, również korespondencyjnie.

Tym, którzy jeszcze tego nie zrobili, przypominamy, jak głosować korespondencyjnie. Najpierw należy wypełnić kartę do głosowania (postawić znak „X” przy nazwisku kandydata, na którego chcemy oddać głos) i umieścić kartę w kopercie na kartę do głosowania, a tę zakleić. Kolejno trzeba uzupełnić i podpisać oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu. Oświadczenie wraz kopertą zawierającą kartę do głosowania należy umieścić w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną zaklejamy i wpisujemy na niej numer właściwej komisji wyborczej i jej adres. Następnie kopertę zwrotną zanosimy do obwodowej komisji wyborczej, w godzinach 7:00-21:00. Możemy też ją podać przez zaufaną osobę.