Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Nie przegap ostatecznego terminu

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Konieczne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Jest na to ostatni moment.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców

We wtorek 23 czerwca mija ostateczny termin, by złożyć wniosek o dopisanie do spisu wyborców. Wniosek możesz złożyć osobiście w gminie, w której chcesz głosować lub przez internet. Dopisanie do spisu wyborców obowiązuje na czas wyborów prezydenckich 2020, czyli zarówno w niedzielę 28 czerwca, jak i w przypadku drugiej tury wyborów. Jeśli wpiszemy się na listę wyborców w gminie poza miejscem naszego zamieszkania, będziemy mogli tam głosować w wyborach 2020.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Zdobądź zaświadczenie o prawie do głosowania

Jeśli chcesz głosować poza miejscem zamieszkania, możesz uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania. Na złożenie wniosku o zaświadczenie masz czas do piątku 26 czerwca. Dzięki zaświadczeniu o prawie do głosowania będziesz mógł głosować w każdym lokalu wyborczym w kraju, jak i za granicą.

Jak głosować poza miejscem zamieszkania? Jeśli dopełniliśmy wszelkich formalności, to nie jest to w żadnym stopniu skomplikowane. Głosujemy tak samo jak w lokalu wyborczym, w którym głosowaliśmy do tej pory, w miejscu zamieszkania. Pamiętajmy, by wziąć ze sobą ważny dokument tożsamości. Głosować poza miejscem zamieszkania możemy w godzinach otwarcia lokali wyborczych, czyli 28 czerwca 2020 od godz. 7:00 do 21:00.