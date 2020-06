Jak głosować poza miejscem zameldowania? To musisz wiedzieć

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Wniosek o dopisanie do spisu wyborców - kto może go złożyć?

Do 23 czerwca możemy jeszcze dopisać się do spisu wyborców, by zagłosować w gminie, na terenie której będziemy się znajdować 28 czerwca podczas wyborów. Musimy jednak pamiętać, że dopisanie do spisu wyborców dotyczy wyborów prezydenckich 2020, czyli w konkretnym spisie wyborców, do którego się dopiszemy będziemy widnieli również podczas ewentualnej drugiej tury wyborów.

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Kto nie może złożyć online wniosku o dopisanie do spisu wyborców?

Jak głosować poza miejscem zameldowania? Zaświadczenie o prawie do głosowania

Do piątku 26 czerwca można jeszcze odebrać zaświadczenie o prawie do głosowania. Uprawnia nas ono do oddania głosu w dowolnym miejscu w kraju lub za granicą. Wniosek o zaświadczenie o prawie do głosowania składamy w urzędzie gminy, w której jesteśmy ujęci w spisie wyborców. Można to zrobić osobiście, mailowo, faksem. Otrzymujemy natomiast dwa zaświadczenia - pierwsze z nich uprawnia nas do głosowania w wyborach 28 czerwca, a drugie - w ewentualnej drugiej turze wyborów, 12 lipca. Ważne jest, by nie zgubić zaświadczenia, ponieważ po raz kolejny już go nie dostaniemy, więc nie będziemy mogli głosować w wyborach prezydenckich 2002.