Jak głosować na prezydenta? Kiedy głos będzie ważny? Wybory 2020

Jak głosować na prezydenta w wyborach 2020?

Na karcie do głosowania, którą otrzymamy w lokalu wyborczym, będzie dwóch kandydatów: Andrzej Duda i Rafał Trzaskowski. Jak głosować? Przy nazwisku swojego faworyta, w białym polu, należy umieścić znak "X". Muszą to być dwie przecinające się linie, napisane dokładnie w przeznaczonym na to polu.

Jak głosować na prezydenta korespondencyjnie?

Jak głosować na prezydenta korespondencyjnie, by głos był ważny? Należy pamiętać, by na karcie do głosowania umieścić znak "X" przy nazwisku tylko jednego kandydata. Następnie kartę umieścić w kopercie na kartę do głosowania i ją zakleić. Kolejnym krokiem jest podpisanie oświadczenia o osobistym i tajnym głosowaniu. Oświadczenie i kopertę z kartą do głosowania umieszczamy w kopercie zwrotnej, którą też należy zakleić, a na niej wpisać numer i adres komisji wyborczej. W niedzielę 12 lipca kopertę zwrotną należy zanieść do komisji wyborczej. Uwaga! Nie wrzucamy jej do urny wyborczej.