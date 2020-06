Jak głosować korespondencyjnie? Jak zgłosić? Kto jeszcze może dokonać zgłoszenia?

Wybory prezydenckie 2020 odbędą się 28 czerwca. W tym roku głosować można na dwa sposoby. Wyborcy mogą oddać głos w lokalu wyborczym, ale również korespondencyjnie. Jak głosować korespondencyjnie?

Jak zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego?

Jak głosować korespondencyjnie? Aby zagłosować korespondencyjnie, najpierw trzeba zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego we właściwym urzędzie gminy - tam, gdzie jesteśmy wpisani na listę wyborców. Czas zgłaszania minął 16 czerwca. W tym momencie zgłosić mogą to już tylko osoby, które od 16 czerwca zostały lub dopiero zostaną objęte obowiązkową kwarantanną, albo będą musiały przebywać w izolacji w czasie wyborów. Osoby te mają na to czas do 23 czerwca 2020 r. Z kolei jeśli kwarantanną lub izolacją zostaną objęci po 23 czerwca, zamiar głosowania korespondencyjnego mogą do 26 czerwca. Mogą to zrobić przez Internet, posługując się e-dowodem lub profilem zaufanym.

Jak głosować korespondencyjnie?

Jak będzie wyglądać głosowanie korespondencyjne? Czy wiesz, jak głosować korespondencyjnie? Osoby, które zgłosiły lub dopiero zgłoszą zamiar głosowania korespondencyjnego, otrzymają pakiety wyborcze. Zostaną one dostarczone pod wskazany w zgłoszeniu adres na 5 dni przed wyborami. W przypadku osób odbywających kwarantannę - 2 dni przed wyborami 2020.

Pakiet wyborczy będzie zawierał kartę do głosowania z oznaczeniem, które potwierdza jej autentyczność, kopertę na kartę do głosowania, instrukcję, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, kopertę zwrotną, a także nakładkę na kartę do głosowania sporządzoną w alfabecie Braille’a, jeśli wyborca zamówił ją w zgłoszeniu.

Jak głosować korespondencyjnie? Na karcie do głosowania stawiamy znak "x" przy nazwisku kandydata, na którego chcemy zagłosować. Następnie, po oddaniu głosu, kartę umieszczamy w specjalnej kopercie na kartę do głosowania i ją zaklejamy. Kolejno podpisujemy oświadczenie o osobistym i tajnym głosowaniu, a później oświadczenie to wraz z zaklejoną kopertą zawierającą kartę do głosowania umieszczamy w kopercie zwrotnej. Kopertę zwrotną zaklejamy i umieszczamy na niej adres i numer obwodowej komisji wyborczej.

Jak głosować korespondencyjnie? Gdzie i kiedy dostarczyć kopertę zwrotną?

Wyborca, który głosuje korespondencyjnie powinien najpóźniej 26 czerwca wrzucić zaklejoną kopertę zwrotną, zawierającą kopertę z kartą do głosowania i oświadczenie o tajnym i osobistym oddaniu głosu, do znajdującej się na terenie gminy nadawczej skrzynki pocztowej Poczty Polskiej. Może też dostarczyć kopertę osobiście lub za pośrednictwem innej osoby do urzędu gminy w godzinach jego pracy. Osoby, które nie zdążą dostarczyć kopert do 26 czerwca, mogą je zanieść osobiście lub przez inną osobę w niedzielę 28 czerwca do obwodowej komisji wyborczej, w której są wpisane na listę wyborców.