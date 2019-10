Jak dojechać na cmentarze we Wszystkich Świętych? Rozkład dla Wrocławia

We Wszystkich Świętych Wrocław czekają zmiany w komunikacji. Miasto uruchamia specjalne linie autobusowe i tramwajowe. Sprawdź, czego się spodziewać na ulicach i jak wygodnie dostać się na cmentarze.

Wrocław we Wszystkich Świętych. Jak dojechać na cmentarz? Dodatkowe autobusy

We Wszystkich Świętych wrocławskie MPK wypuści na ulice siedem specjalnych linii autobusowych. Wszystkie one będą kursować w godzinach 8:00-18:00 z częstotliwością co 15 minut, a w godzinach 18:00-20:00 średnio co 30 minut.