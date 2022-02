Jagna Marczułajtis wraca do zdrowia. "Dziękuje lekarzom, że mnie uratowali"

"Wracam do życia, wracam do sił!" - napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej Jagna Marczułajtis, która od kilku dni przebywa w szpitalu. Była reprezentantka Polski w snowboardzie nie zdradza, co jest powodem hospitalizacji. Podziękowała lekarzom za to, że "mnie uratowali".