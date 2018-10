Jadwiga Staniszkis krytykuje Jakiego. Twierdzi, że ma "pajacowaty" sposób zachowania

- Tak dobry wynik Rafała Trzaskowskiego mnie nie zaskoczył - powiedziała Jadwiga Staniszkis. Zdaniem socjolog zachowanie Patryka Jakiego była dla wyborców "nie do przyjęcia".

- Tak dobry wynik Rafała Trzaskowskiego mnie nie zaskoczył. Uważam, że Patryk Jaki jest nie do przyjęcia, a decyduje o tym jego "pajacowaty" sposób zachowania. Dlatego wykształcony i pełen powagi Trzaskowski przedstawiał się na tym tle bardzo dobrze - powiedziała w rozmowie z portalem interia.pl Jadwiga Staniszkis.

Socjolog uznała, że "wygrana Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze to prztyczek w pisowski nos". - Zwycięstwo Koalicji Obywatelskiej w Warszawie jest bardzo symboliczne. Dlatego nie sądzę, by cel PiS na wybory samorządowe został osiągnięty. Mimo, że Jarosław Kaczyński ogłosił sukces, uważam że to jest jednak klęska - stwierdziła Staniszkis.