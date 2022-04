Jachty i wille oligarchów na sprzedaż. Decyzja Izby Reprezentantów

Jak zwraca uwagę "The New York Times", nie jest to wiążące (ustawa jest symboliczna), ale pokazało, że jest oczekiwanie na agresywną postawę prezydenta USA Joe Bidena. Gazeta przypomina, że stało się to dzień po tym, jak prokurator generalny Merrick Garland powiedział, że administracja poprosi Kongres o rozszerzenie uprawnień do konfiskaty i likwidacji rosyjskiej własności. - Popieralibyśmy prawodawstwo, które pozwoliłoby, aby część tych pieniędzy trafiła bezpośrednio na Ukrainę – mówił.