Jacek Żalek zwrócił uwagę dziennikarce. Posłanka Lewicy zareagowała

Polityk obozu rządzącego Jacek Żalek zarzucił prowadzącej audycję w radiu nierówne traktowanie gości. Posłanka Lewicy, która również uczestniczyła w programie, odniosła się do tego na Twitterze. Zakpiła z przedstawiciela Porozumienia.



Zazwyczaj to opozycja ma uwagi do mediów publicznych. Tym razem poseł Porozumienia, które wchodzi w skład Zjednoczonej Prawicy, Jacek Żalek zwrócił uwagę prowadzącej audycję "Sztuka słuchania" w Polskim Radiu 24. Jego zdaniem nie był wystarczająco często dopuszczany do głosu.