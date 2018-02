Jacek Żalek o zbrodni w Jedwabnem. "Żydów zamordowali Niemcy"

Poseł PiS podważył ustalenia IPN w sprawie pogromu w Jedwabnem. Żalek twierdzi, że Instytut bazował na niewiarygodnych zeznaniach, które zostały wymuszone na świadkach przez funkcjonariuszy UB.

- Te osoby, które składały zeznania przed UB były torturowane. Jeżeli IPN przyjął w tamtych latach, kiedy była presja polityczna na to, żeby przyjąć wersję, że te zeznania wydobyte w torturach są wiarygodne, to życzę powodzenia - stwierdził na antenie Polsat News 2.

- Niemcy nadzorowali tylko tych, którzy wprowadzali i wie pani kto to jest. I to jest nadużycie i bezczelność. Tak jakby powiedzieć, że skoro przyjmiemy tę logikę to znaczy, że policja żydowska, która selekcjonowała, dostarczała, była odpowiedzialna za doprowadzenie Żydów do komór gazowych. To znaczy, że Żydzi zgotowali sobie Holokaust? To jest po prostu głupie i bezczelne. Tak samo mówienie, że Polacy są odpowiedzialni za zbrodnie Holokaustu - tłumaczył.