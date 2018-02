Jacek Wilk podjął decyzję. Jednak odchodzi z Kukiz'15

Do niedawna niepewne były losy Jacka Wilka w Kukiz'15. W końcu rozwiał wszystkie wątpliwości, oświadczając, że odchodzi z klubu. - To idealny moment, by rozpocząć konsolidację i... kampanię wyborczą! - zapowiada polityk.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Jacek Wilk zadecydował (PAP, Fot: Tomasz Gzell)

Ostatnio głośno było o sprawie posła Jacka Wilka, któremu byli koledzy zarzucili, że przywłaszczył sobie partyjne pieniądze. W sobotę Paweł Kukiz poinformował, że prezydium w trybie pilnym zdecydowało, że poseł zostaje zawieszony w prawach członka klubu do czasu złożenia wyjaśnień.

Z kolei w czwartek pojawiła się informacja, że Wilk zostaje odwieszony. Wydawać, by się mogło, że to koniec afery w Kukiz'15, gdy nagle polityk poinformował na Facebooku, że.... odchodzi z klubu.

Jacek Wilk zaznaczył, że nie będzie komentował swojego wyjścia z klubu Kukiz'15 - Z Waszych listów i komentarzy widać aż nadto dobrze, że świetnie rozumiecie, iż ostatnie działania Prezydium Klubu (a potem brak innych) musiały skutkować utratą zaufania, a honor jest sprawą najważniejsza I na tym przestanę gdyż szczerze zależy mi na tym, aby ta operacja odbyła się w sposób jak najbardziej koleżeński, kulturalny i z klasą - czytamy w internetowym poście.