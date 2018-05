Jacek Sutryk kandydatem na prezydenta Wrocławia. Znani popierają

Wybory na prezydenta Wrocławia. W szranki z Kazimierzem Michałem Ujazdowskim i Mirosławą Stachowiak-Różecką stanie Jacek Sutryk. To wspólny kandydat SLD, Nowoczesnej i porozumienia wyborczego Dutkiewicza.

- Kandydat PiS-u i kandydat PiS-u startujący z PO nie mogą być jedyną ofertą wyborczą - podsumował swoich rywali Sutryk. To dyrektor Departamentu Spraw Społecznych we wrocławskim magistracie. Jak podkreślał, kontrkandydaci wprowadzili do Wrocławia nacjonalizm i ksenofobię. - Na to nie ma naszej zgody, mojej zgody - przekonywał i zaapelował do miejskich aktywistów, by przyłączyli się do jego projektu.