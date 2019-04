Jacek Sasin ujawnia fragmenty rządowego raportu dot. handlu

Raport, dotyczący handlu w niedzielę, został zlecony przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów, minister Jadwiga Emilewicz przedstawiła jego treść. W rozmowie z RMF część z ustaleń ujawnia Jacek Sasin, szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.



Minister w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów poinformował, że raport dot. handlu powinien być opublikowany w ciągu kilku godzin. Polityk podkreślił, że ewentualna decyzja co do zmiany niektórych zapisów w ustawie nie jest łatwa. Obecnie tylko ostatnia niedziela w miesiącu (nie licząc okolicznych świąt) jest otwarta dla konsumentów.

Rekonstrukcja rządu

Jacek Sasin nie chciał wypowiadać się co do planowanych zmian w radzie ministrów. - Nie mam wiedzy, którzy ministrowie odejdą z rządu. Nawet jakbym ją miał, to nie jestem upoważniony do informowania - mówił Sasin. Członek Prawa i Sprawiedliwości nie podał także konkretnej daty planowanej rekonstrukcji.