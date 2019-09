Jacek Sasin o sprawie śmierci Krzysztofa Olewnika. "Państwo polskie zawiodło"

Wicepremier zapowiedział, że władze Polski nie będą się odwoływać ws. decyzji Trybunału w Strasburgu związanej ze sprawą Krzysztofa Olewnika. - Zawsze respektowaliśmy wyroki sądów. To rozstrzygnięcie pokazuje patologię III RP - uważa szef Komitetu Stałego Rady Ministrów.

- Jeśli by to zależało ode mnie nie ciągnąłbym dalej tego postępowania dotyczącego odszkodowania dla rodziny, nie procesowałbym się dłużej. Wszystkie niejasne rozstrzygnięcia, afery gospodarcze i zbrodnie, powinny być wyjaśniane. Zbyt wiele postępowań nie zostało doprowadzonych do końca. Tak nie może być - kontynuował wicepremier.