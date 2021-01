Jacek Ozdoba gościem programu "Tłit"

Zapraszamy na "Tłit". Od poniedziałku do piątku, o godz. 8.30 na stronie głównej Wirtualnej Polski. Zapraszamy na rozmowy z osobami, które kształtują naszą rzeczywistość. Dzisiaj gościem programu jest wiceminister klimatu Jacek Ozdoba (Solidarna Polska).

Co dziś w programie? "W najbliższych tygodniach opublikujemy projekt zaostrzający odpowiedzialność karną i wykroczeniową za działania przeciwko środowisku. Czas skończyć z pokutującym mitem, że to mniej istotna przestępczość, za którą grożą niewysokie kary" - zapowiedział w rozmowie z "Dziennikiem Gazetą Prawną" Jacek Ozdoba. W programie "Tłit" zapytamy wiceministra klimatu, o jakie kary dokładnie chodzi i za co.

Rządzący chcą również podnieść maksymalną sankcję za śmiecenie. Obecnie wynosi ona 500 zł, a ma być 5000 zł. Rozważany jest też wariant, by osobom w ten sposób zanieczyszczającym środowisko groziła dodatkowa kara - sprzątanie. Jak to w praktyce mogłoby wyglądać?

Zapytamy też o kontrowersyjny projekt, który zakłada rezygnację z możliwości odmowy przyjęcia mandatu karnego. Czy to pomysł Solidarnej Polski? Czy prawdą jest, że Zbigniew Ziobro przekonał do niego Jarosława Kaczyńskiego? Czy Jacek Ozdoba popiera ten projekt, mimo że nie ma pod nim jego podpisu? Czy to znowu gra na wyróżnienie się na scenie politycznej?