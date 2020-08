Jacek Kurski ma największe szansę ponownie zostać prezesem TVP. Ale ma konkurenta: Macieja Pawlickiego

W RMN większość stanowią członkowie z rekomendacji partii rządzącej. A Jacek Kurski ma pełne poparcie prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego - słyszymy od polityków obozu władzy. Dlatego to Kurski ponownie - już formalnie - znów przejmie stery szefa publicznej telewizji. - Wszystko na to wskazuje - mówi nam jeden z jego współpracowników, podkreślając, że kandydaturę Kurskiego zgłosił sam Krzysztof Czabański .

Kandydatury na prezesa TVP mogły być zgłaszane w czwartek (6 sierpnia) do południa. Nieoficjalnie wiadomo, że do wtorku nie zgłosił się nikt, kto chciałby ubiegać się o prezesurę. Wreszcie ujawniono, że o prezesurę będzie się ubiegać także Maciej Pawlicki, producent filmowy (m.in. filmu "Smoleńsk") i publicysta m.in. portalu wPolityce.pl i tygodnika "Sieci". Jak przypomina portal Wirtualnemedia.pl, jesienią 2015 roku Pawlicki bez powodzenia startował w okręgu podwarszawskim z listy PiS do Sejmu. Od wiosny 2016 do stycznia 2017 roku współprowadził "Studio Polska" w TVP Info.