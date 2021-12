Jacek Jaworek wciąż się ukrywa? Policja ma przypuszczenia

Gdzie jest Jacek Jaworek?

Do niedawna przed domem, gdzie doszło do zbrodni, stał policyjny radiowóz. Jak informuje onet.pl, teraz już jedynie pojawia się co jakiś czas. "Myślę, że Jaworek żyje. Wszystko na to wskazuje, że ktoś mu pomógł - wskazywały na to ślady kół, urwane tropy psów. To mogła być osoba, która blisko mieszka. Niestety to teren wiejski i leśny, nie ma kamer, monitoringu. Jaworek zapadł się pod ziemię" – mówi portalowi jeden z policjantów, który zna kulisy sprawy.