Jacek Czaputowicz o swojej dymisji. "Mateusz Morawiecki stroną sporów ze Zbigniewem Ziobrą"

Jacek Czaputowicz: to posunięcie stanowiło ryzyko dla Mateusza Morawieckiego

Były lider polskiej dyplomacji tłumaczył też kwestię wyprowadzenia z KPRM jednego z działów administracji rządowej (członkostwo Polski w UE). Czaputowicz określił to jako dobre posunięcie dla szefa rządu i resortu, które stanowiło jednak ryzyko dla Morawieckiego. - Wcześniej premier był rozjemcą w sporach między ministrami, jak choćby między Zbigniewem Ziobrą a mną ws. praworządności czy taktyki postępowania przed TSUE. Dzisiaj stał się stroną sporów z ministrem Ziobrą - tłumaczy polityk.

Według byłego szefa MSZ polityka europejska to część polityki zagranicznej. Jako przykład podał podejście Hiszpanii dotyczące Wieloletnich Ram Finansowych i Funduszu Rozwoju, a także Niemiec ws. kwestii budżetowych, którym zależało na czasie. Czaputowicz uważa, że jego wiedza nie przeniknęła do KPRM, bo z przekazu rządu wynikało, że nastawia się na długie negocjacje. - To pokazuje, że bez wykorzystania MSZ nasza polityka europejska będzie ułomna - uważa.