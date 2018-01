Jacek Czaputowicz komentuje ostrą reakcję Izraela. "Te obawy są nieuzasadnione"

– Ta ustawa nie służy zablokowaniu dyskusji, ale służy zaprzestaniu fali oszczerstw - powiedział Jacek Czaputowicz. Szef MSZ skomentował ostrą krytykę ustawy dotyczącej kar za sformułowania takie jak "polskie obozy śmierci" ze strony izraelskiego rządu. Uznał, że jest to "nieporozumienie".

- Jak najbardziej, przecież premier był podczas tego wystąpienia, z pewnością będzie chciał to wyjaśniać, to jest dyplomatyczna droga wyjaśniania spraw - potwierdził gotowość Mateusza Morawieckiego do wyjaśnienia spornej kwestii. O rozmowę z premierem poprosił ambasador Izraela w Polsce Annę Azari premier Izraela Binjamin Netanjahu.