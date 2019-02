Jacek Czaputowicz dobitnie o Israelu Katzu. "Jego wiarygodność jest zerowa"

- Nie damy się sprowokować wypowiedziami, które zostały skrytykowane powszechnie na świecie przez środowiska żydowskie - powiedział Jacek Czaputowicz. Szef MSZ wyjaśnił, czego oczekuje od Israela Katza, który twierdzi, że "Polacy antysemityzm wyssali z mlekiem matki".

- Nie żałuję tego, co powiedziałem o uczestnictwie Polaków w Holokauście. Wielu Polaków współpracowało z nazistami - powiedział w czwartek w telewizji Reshet 13 szef izraelskiego MSZ Israel Katz. Jego skandalicznie wypowiedzi o współudziale Polaków w Holokauście doprowadziły do napięcia w relacjach między Polską i Izraelem. Polityk najwyraźniej nie zamierza jednak za nie przeprosić .

Do takiej postawy odniósł się w piątek Jacek Czaputowicz. - Wobec tych wczorajszych nowych wypowiedzi pana ministra Israela Katza my nie damy się sprowokować wypowiedziami, które zostały skrytykowane powszechnie na świecie przez środowiska żydowskie. Również administracja USA bardzo jednoznacznie skrytykowała te wypowiedzi i to sprawia, że wiarygodność tego polityka jest w tej chwili zerowa - powiedział w Brukseli