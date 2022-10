"Ja jestem w formie". Reakcja Elżbiety Witek na awarię w Sejmie

W Sejmie w trakcie głosowań doszło do awarii systemu. Z tego powodu czas głosowań na sali plenarnej się wydłużył. Części posłów się to nie spodobało. - Przecież to jest awaria systemu, a nie moja. Ja jestem w formie - przekazał marszałek Sejmu Elżbieta Witek, uspakajając parlamentarzystów.