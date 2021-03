"J***ć biedę". Kontrowersyjny film promocyjny łódzkiego magistratu

Film można zobaczyć na profilu miasta Łodzi na Facebooku. Jego głównym celem jest zachęcenie mieszkańców do korzystania z Karty Łodzianina, która daje możliwość skorzystania ze specjalnych zniżek m.in. w restauracjach.

W akcji wziął udział znany komik i standuper Rafał Pacześ, który odgrywa rolę pasażera kupującego w kasie bilet. W pewnej chwili kasjerka pyta go czy bilet ma być normalny, czy ulgowy. Pacześ odpowiada "Normalny, ale z rabatem", po czym dodaje "J***ć biedę".

"J***ć biedę". Burza po filmie łódzkiego magistratu

Na film zareagowała też posłanka Hanna Gill-Piątek. "To, jakie kto ma poczucie humoru prywatnie, to nie moja sprawa. Ale fakt, że miasto wydaje w czasie kryzysu pieniądze na honorarium dla stand-upera, żeby w oficjalnym spocie powiedział "j***ć biedę" to zwykła arogancja i odklejenie od potrzeb mieszkańców" - napisała polityk na Twitterze.