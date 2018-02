Izraelskie media: polskie ministerstwo zamraża ustawę o IPN

Przełom w relacjach pomiędzy Polską a Izraelem? Tamtejsze media podają, że polska strona zamierza "zamrozić ustawę o IPN". "Jerusalem Post" i portal Haaretz donoszą również o ewentualnej wizycie polskiej delegacji w Jerozolimie. O takich planach jako pierwsza informowała Wirtualna Polska.

Zbigniew Ziobro zapewnił, że "świadkowie historii" nie będą karani za negatywne słowa o Polakach. Ta wypowiedź ministra została doceniona w Izraelu . Według nieoficjalnych informacji Wirtualnej Polski rząd w Jerozolimie rozważa zaproszenie polskiej delegacji. Być może będzie to już wyjazd zespołu ds. dialogu prawno-historycznego z Izraelem.

Jak podaje "Times of Israel", szef izraelskiego resortu spraw zagranicznych Juwal Rotem powiedział, że decyzja polskich władz w sprawie ustawy o IPN to "sukces izraelskiej dyplomacji". Jest to wynikiem intensywnej i wielotygodniowej debaty między Jerozolimą a Warszawą.