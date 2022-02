Izraelscy rolnicy wyhodowali największą truskawkę. To była radość

Chahi, który troszczył się o truskawkę razem ze swoim bratem bliźniakiem, z którym razem prowadzą farmę rodzinną, z emocjami opowiada o sukcesie. "Kiedy znaleźliśmy ją i zważyliśmy i potempotem gdy okazało się, że spełnia normy wpisu do Księgi Rekordów Guinessa, to było niesamowite uczucie. Wskoczyłem do samochodu, śmiałem się i śpiewałem. Czekaliśmy na to od dawna" - powiedział z dumą, pokazując swój certyfikat na laptopie.