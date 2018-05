Izraelski ambasador poproszony o wyjechanie z Turcji. "Na jakiś czas"

Izraelski ambasador Eitan Naeh został wezwany do MSZ Turcji, gdzie przekazano, że "na jakiś czas" powinien wrócić do Izraela. Ma to związek z sytuacją na granicy Strefy Gazy i Izraela.



Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Informacja wypłynęła od proszącego o anonimowość urzędnika tureckiego MSZ (PAP, Fot: Ron Sachs)

Reuters podaje, że informacja o "prośbie" wypłynęła od proszącego o anonimowość urzędnika tureckiego MSZ. I jest to zgodne z turecką reakcją na śmierć demonstrantów w Palestynie. Ankara w oficjalnym komunikacie poinformowała, że wezwała swojego ambasadora w Tel Awiwie na konsultacje.

Poniedziałek, kiedy w Jerozolimie otwierano przeniesioną z Tel Awiwu ambasadę, był najkrwawszym dniem od czasu rozpoczęcia pod koniec marca przez Palestyńczyków protestów. W wyniku działań izraelskiej armii zginęło około 60 osób, a ponad 2 tys. zostało rannych.

Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan stwierdził, że decyzja USA o przeniesieniu ambasady do Jerozolimy tylko zwiększy napięcie w regionie. A premier Binali Yildirim oświadczył, że "państwa muzułmańskie powinny dokonać przeglądu swoich relacji z Izraelem".

Zobacz także: Połączenie Biedronia, Nowackiej i Petru. "Trójka z kabaretu"