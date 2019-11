Izrael: zabity dowódca Islamskiego Dżihadu. Poległ w precyzyjnym nalocie

Jeden z dowódców organizacji Islamski Dżihad zginął w precyzyjnym ataku rakietowym w Strefie Gazy. "Planował kolejne ataki" – twierdzi rząd Izraela.

Terrorysta zabity we własnym domu

Grupa Islamski Dżihad potwierdziła, że jej lider, 42-letni Baha Abu Al-Atta, zginął w ataku w Strefie Gazy, we własnym domu. Przed świtem budynek, w którym mieszkał Al-Atta, został trafiony rakietą. Śmierć poniosła także żona terrorysty, a dwie inne osoby zostały ranne. Według dżihadystów, Al-Atta poniósł "heroiczną" śmierć.

Rankiem, tuż po nalocie, co najmniej 25 rakiet zostało wystrzelonych ze Strefy Gazy w kierunku terytorium Izraela , ale nic nie wiadomo o ewentualnych ofiarach. Według niepotwierdzonych informacji, większość rakiet zostało przechwyconych przez izraelski system obrony przeciw atakom z powietrza Iron Dome . W Aszkelonie, izraelskim mieście położonym w sąsiedztwie Strefy Gazy, dzieci nie pójdą dzisiaj do szkół. Armia Izraela prosi mieszkańców o pozostawanie w pobliżu schronów w przypadku kolejnego ostrzału.

Izrael zabija terrorystę. Czy to zapowiedź wojny?

Od czasu przejęcia władzy w Strefie Gazy w 2014 roku Hamas starał się utrzymywać pokój z Izraelem. Zabicie al-Atty może znacznie to skomplikować. Pomimo względnej ciszy na granicy Izraela i Palestyny, co kilka miesięcy między państwami dochodzi do wymiany ognia i ostrzałów rakietowych.